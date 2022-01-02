YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de devrilen karavandaki kişi yaralandı

Rize'de devrilen karavandaki kişi yaralandı

02.01.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de devrilen karavandaki kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde devrilen karavandaki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nedrullah Özdemir'in kullandığı 16 AKU 590 plakalı karavan, Ayder Yaylası girişinde yoldaki buzlanmanın da etkisiyle devrildi.

Bir süre kayan karavan, elektrik direği ve kaldırıma çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücünün eşi Melahat Özdemir, Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından karavan, vinç yardımıyla kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtıBu da oldu! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtı
Son haftalarda vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyorSon haftalarda vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor
Rize'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıRize'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Rize

Rize Namaz Vakitleri 2 Ocak Pazar

İmsak
06:04
Sabah
07:36
Öğle
12:27
İkindi
14:47
Akşam
17:08
Yatsı
18:34

Rize Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Pazar

Hayat Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.