Rize'de devrilen karavandaki kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde devrilen karavandaki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nedrullah Özdemir'in kullandığı 16 AKU 590 plakalı karavan, Ayder Yaylası girişinde yoldaki buzlanmanın da etkisiyle devrildi.

Bir süre kayan karavan, elektrik direği ve kaldırıma çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücünün eşi Melahat Özdemir, Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından karavan, vinç yardımıyla kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz