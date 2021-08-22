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Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

22.08.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

RİZE (AA) - Rize'de uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Rize Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler A.A, M.K. ve M.D'nin ev ile araçlarında yapılan aramalarda, 18 parça satışa hazır halde toplam ağırlığı 27,58 gram metamfetamin maddesi, 3 parça satışa hazır halde toplam ağırlığı 63,97 gram bonzai, 5,23 gram bonzai hammaddesi, uyuşturucu kullanım aparatı ile 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 59 tabanca fişeği, 67 tabanca yapım ve onarımı için kullanılan muhtelif silah parçaları ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

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