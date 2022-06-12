YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de evin bahçesine giren ayı güvenlik kamerasına yakalandı

Rize'de evin bahçesine giren ayı güvenlik kamerasına yakalandı

12.06.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de evin bahçesine giren ayı güvenlik kamerasına yakalandı

RİZE (AA) - Rize'nin Hemşin ilçesinde evin bahçesine giren ayı, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Bahar Mahallesi'nde Ergün Güven'e ait evin yakınına kadar kadar gelen ayı, bahçeye girdi.

Bir süre dolaştığı bahçedeki ekinlere zarar veren ayı, daha sonra çitlerden atlayarak bölgeden uzaklaştı.

Ayının görüntüleri, evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev ve arazilerine ilkel teleferikle ulaşıyorlarEv ve arazilerine ilkel teleferikle ulaşıyorlar
Aydın'da sağanak sonucu dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastıAydın'da sağanak sonucu dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Siirt'te pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldıSiirt'te pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazar

İmsak
02:39
Sabah
04:38
Öğle
12:23
İkindi
16:22
Akşam
19:57
Yatsı
21:48
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Fakir büyümüştü! Genç güzel şimdi 19 yaşında bir milyoner

Fakir büyümüştü! Genç güzel şimdi 19 yaşında bir milyoner

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.