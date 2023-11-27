Rize’de fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'na ulaştı

Dün akşamdan itibaren fırtına ve yağışın etkili olduğu kentte, Çayeli, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde denizde dev dalgalar oluştu.

Dalgaların yanı sıra denizin taşıdığı taş ve rusubat, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksaklıklara sebep oluyor.

Karayolları ekiplerinin önlem aldığı güzergahta, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Öte yandan Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünün yağış uyarısında bulunduğu belirtildi.

Merkezde 7, Muradiye beldesinde 1, Güneysu'da 7, Kalkandere'de 1 olmak üzere toplam 16 çatı uçması ihbarı alındığı ifade edilen açıklamada, Güneysu ilçesinde 2 aracın hasar gördüğü, ağaç ve elektrik direği devrilmelerine karşı ilgili kurumların gerekli tedbirleri aldığı aktarıldı.

Açıklamada, iş yerlerinde de hasarlar oluştuğuna vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Güneysu ilçesinde çay ocağı olarak kullanılan bir işletmenin çatısı uçmuştur. Merkeze bağlı Ambarlık köyünde 2 vatandaşımız evlerinin çatısının uçması nedeniyle talepleri doğrultusunda il merkezindeki konutlarına tahliye edilmiştir. Kalkandere ilçesi Kayabaşı köyü Beyazıt mevkisinde meydana gelen orman yangını söndürülmüştür."



