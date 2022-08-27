YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de "GastroRize" günleri devam ediyor

Rize'de "GastroRize" günleri devam ediyor

27.08.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de "GastroRize" günleri devam ediyor

Rize'de "GastroRize" günleri devam ediyor

RİZE (AA) - Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı "2. Ulusal Rize Gastronomi Günleri (GastroRize)" etkinliklerle devam ediyor.

Rize Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen etkinlikler kapsamında, Sahil Parkı Çay Çarşısı'nda pepeçura, mısır ekmeği, bal, karalahana sarması, kavurma gibi çeşitli ürünlerin tanıtıldığı stantlar açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı için kentte bulunan heyet üyesi Bilal Erdoğan stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Rize mutfağının her zaman çok güzel olduğunu belirten Erdoğan, "Çok zengin, çok çeşit var. Demeye gerek yok ama özellikle kavurmamız, kuru fasulyemiz, karalahanamız, hamsi ile yaptığımız şeyler, mısır ekmeğimiz... İlk defa likapa ile yapılmış pepeçura tatlısı çok güzel. Kendimize has lezzetlerimiz var. Bütün Türkiye'de kavurmamız ve kuru fasulyemiz meşhur. Dolayısıyla bunların burada daha çok insana ulaştırılmaya çalışılması çok güzel. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, diğer davetliler ve vatandaşlar katıldı.

GastroRize Günleri yarınki etkinliklerle sona erecek.

Rize'de

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize'de "GastroRize" günleri başladıRize'de "GastroRize" günleri başladı
Eskişehir'de trafik kazalarında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıEskişehir'de trafik kazalarında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Bursa'da selden kurtarılan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybettiBursa'da selden kurtarılan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Rize Bilal Erdoğan

Rize Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:32
Öğle
12:25
İkindi
16:08
Akşam
19:07
Yatsı
20:33
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.