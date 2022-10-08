Rize'de güvenlik görevlisi baygın haldeki serçeyi kalp masajıyla hayata bağladı

RİZE (AA) - Rize'de bir güvenlik görevlisi baygın halde bulduğu serçeyi kalp masajı ile kendine getirip doğaya saldı.

Rize Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ümit Durmuşoğlu, bir serçenin hastane duvarı dibinde hareketsiz yattığını fark etti.

Yerde hareketsiz yatan kuşun yanına giden Durmuşoğlu, sırt üstü yatırdığı serçeye bir süre kalp masajı yaptı.

Durmuşoğlu, bir süre sonra kendine gelen kuşu doğaya bıraktı. Kuş, uçarak bölgeden uzaklaştı.

Serçeye Durmuşoğlu'nun kalp masajı yapması ve kuşun doğaya salınması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

