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Rize’de ilkel teleferikten düşen 2 kişi ağır yaralandı

İHA İHA
03.04.2024 15:35
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Rize’de ilkel teleferiğin ağaca çarpmasını sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Rize’de ilkel teleferikten düşen 2 kişi ağır yaralandı

Olay merkeze bağlı Dağınıksu Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahallede yolları olmayan ve bu nedenle ilkel teleferiğe binen Ayşe Uzun ve Fatma Uzun bir süre sonra rüzgâra maruz kaldı.

Rüzgâr teleferiği sallaması üzerine teleferik bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ilkel teleferiğin bir kısmı koptu. Teleferiğin kopmasıyla Ayşe ve Fatma Uzun da metrelerce yükseklikten yere düştü. Olayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 kadın bulundukları alandan AFAD ekipleri tarafından ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürüyor.

Yol olmaması nedeniyle teleferiklerin kullanıldığını ifade eden Büşra Kurt, “Yol olmadığından ötürü ilkel teleferik kullanılıyor. Patika yollarda dikenler kaplanmış. Oraya giderken rüzgar çıkmış. Rüzgârdan kaynaklı teleferik ağaca takılıyor. Teleferikte bulunan iki kişi düşüyor. Şu an da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıyorlar. Burada tam 7 tane teleferik var. Defalarca başvurduk. Buraya bir yol almak için uğraştık. Artık buraya bir yol çıkması lazım. Birinin ölmesi mi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

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