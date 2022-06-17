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Rize'de inşaatın 6'ncı katından düşen işçi öldü

17.06.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de inşaatın 6'ncı katından düşen işçi öldü

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde inşaatın 6'ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ayder Yaylası'ndaki bir inşaatta kalıp işçisi olarak çalışan Emrah Gül (36), dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.

Yaklaşık 17 metre yükseklikten düşen Gül, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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