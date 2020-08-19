Rize’de işletmelere Covid-19 denetimi

Rize Valisi Kemal Çeber’in in kendi katılımı ile başlayan ve il genelinde sürdürülen Covid-19 pandemisine yönelik yapılan denetimler aralıksız olarak devam ediyor.

Rize il merkezinde Vali Çeber’in de katılımı ile Vali Yardımcıları Gülhani Ozan Sarı ve Bayram Sağır ilçelerde ise kaymakamlar ve kurum müdürleri, oluşturulan ekiplerle Rize genelinde Korona virüs denetimleri sürüyor. Denetimi gerçekleştiren protokol üyeleri ve ekipler vatandaşları alınan önlemler çerçevesinde kurallara uymaları konusunda uyarırken, il genelinde yapılan denetimlerin aralıksız olarak devam ettiğini dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber, “Vatandaşlarımızı alınan önlemlere uyulması konusunda sürekli olarak uyarmaktayız. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı pandemi kurallarına uygun olarak hareket etmekte. Biz yaptığımız bu denetimlerle kurallara uygun davranılmadığında ortaya çıkabilecek olan olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu gün Vali Yardımcılarımız, kaymakamlarımız ve kurum müdürlerimiz denetim ekipleri ile birlikte il merkezinde ve ileçelerde yapılan denetimlere katıldılar. İdarecilerimizin yapılan denetimleri ve genel durumun tespiti açısından bu şekilde sahada olmalarını çok önemsiyorum. Bu vesile ile kendilerine yapmış oldukları çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum“ dedi.

