Rize'de kaçak silah atölyesine operasyonda bir kişi yakalandı

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaçak silah üretilen atölyeye düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 2 metal tabanca gövdesi, 8 tabanca namlusu, 7 tabanca sürgüsü, 11 çift ahşap kabza kapağı, 5 tabanca şarjörü, 1 tabanca tetiği, 1 tabanca pimi, 2 namlu ucu aparatı, 1 tetik kolu ile 24 tabanca yayı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

