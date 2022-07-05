Rize'de kaçak silah atölyesine operasyonda bir kişi yakalandı

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaçak silah üretilen atölyeye düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 2 metal tabanca gövdesi, 8 tabanca namlusu, 7 tabanca sürgüsü, 11 çift ahşap kabza kapağı, 5 tabanca şarjörü, 1 tabanca tetiği, 1 tabanca pimi, 2 namlu ucu aparatı, 1 tetik kolu ile 24 tabanca yayı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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