Rize'de kaçak silah imal ve ticareti kapsamında 7 şüpheli yakalandı

RİZE (AA) - Rize'de, kaçak silah imal ve ticareti kapsamında 11 adrese düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ardeşen, Pazar ve Çayeli ilçelerinde 7 şüpheliye ait 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 35 tabanca mermisi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 28 av tüfeği fişeği, 2 silah atölyesi, silah imalatında kullanılan çok sayıda muhtelif malzeme, 4 kök Hint keneviri ve çeşitli dijital malzeme ele geçirildi.
Ekipler, 7 zanlıyı gözaltına alındı.
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