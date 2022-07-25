Rize'de kaçak silah imal ve ticareti kapsamında 7 şüpheli yakalandı

RİZE (AA) - Rize'de, kaçak silah imal ve ticareti kapsamında 11 adrese düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ardeşen, Pazar ve Çayeli ilçelerinde 7 şüpheliye ait 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 35 tabanca mermisi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 28 av tüfeği fişeği, 2 silah atölyesi, silah imalatında kullanılan çok sayıda muhtelif malzeme, 4 kök Hint keneviri ve çeşitli dijital malzeme ele geçirildi.

Ekipler, 7 zanlıyı gözaltına alındı.

