Rize'de kadınlar en güzel Laz böreğini yapmak için yarıştı

RİZE (AA) - Rize'de "En Güzel Laz Böreğini Ben Yaparım" yarışması düzenlendi.

Ardeşen Belediyesince, Düğün ve Çok Amaçlı Salon'da, yöresel lezzetlerden Laz böreğinin ön plana çıkarılması amacıyla düzenlenen yarışmaya 20 kadın katıldı.

Yarışmacıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla evde hazırladıkları Laz börekleri, jürinin beğenisine sunuldu.

Jüri üyelerinin görsel, sunum ve tadım olmak üzere 3 kategori üzerinden yaptığı değerlendirme sonucu, Hanife Kepenek birinci, Havva Hatipoğlu ikinci ve Nuriye Kal üçüncü oldu.

Tüm katılımcılara sertifika verilen yarışmada, ilk 3'e girenler ise altınla ödüllendirildi.

Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nin zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu söyledi.

Bu yemek kültürünün başında "vazgeçilmez tatlı" Laz böreğinin geldiğini ifade eden Özen, "Bölgeye ilk gelenler bizim bildiğimiz börek zannediyor. Tadınca farklı bir tat olduğunu görüyorlar. Değerlerimizin bir kısmı unutulmaya yüz tutmuş. Maksat kültürümüzün unutulmadan yaşatılması." dedi.