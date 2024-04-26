Rize'de kahvehanelerde oturanlar "Sağlıklı Yaşam" yürüyüşüne davet edildi

Yeşilay Rize Şubesince organize edilen "Sağlıklı Yaşam" yürüyüşüne, Kaymakam Furkan Dinçer, Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Salih Yıldırım, Yeşilay Rize Şube Başkanı Selçuk Beşikçi ve vatandaşlar katıldı.

Hemşin Meydan Parkı'ndan başlayan etkinliğe katılanlar, ellerindeki pankartlarla Atatürk Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Güzergahta bulunan kahvehanelerde oturan vatandaşlar, katılımcıların daveti üzerine yürüyüşe destek verdi.

Elindeki çay bardağı ile yürüyüşe katılan Ali Kenan Pehlivan, gazetecilere, tek bağımlılığının Rize çayı olduğunu söyledi.

Kaymakam Furkan Dinçer, Yeşilay'ın önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

Bağımlılıkla mücadelenin önemine işaret eden Dinçer, "Türkiye'nin en küçük ilçelerinden biri Hemşin. Burada yapacağımız çalışmanın karşılığını hemen görebiliyoruz. Gençlerimizin öncülüğünde sağlıklı yaşam yürüyüşü yaptık. Büyüklerimizin çok güzel örnekleri ile kahvelerdeki vatandaşlarımızı davet ettik, güzel bir yürüyüş oldu." dedi.

Dinçer, kahvehanelerde sıcak karşılandıklarını anlatarak, "Kahveye girip amacımızı anlattığımızda bize destek oldular. Kendilerinin de bu hareketliliği sevdiklerini düşünüyorum. Birlikte yürüdüğümüz güzel bir gün oldu. Bölgede sigaradan ziyade çay bağımlılığımız var. Çayı seviyoruz. Sadece çay bağımlılığımıza devam edelim, diğer her türlü bağımlılıktan uzak olalım." diye konuştu.

Yeşilay Şube Başkanı Beşikçi ise bağımlılıkla mücadele alanında bir kulvarın da sağlıklı yaşam olduğuna işaret ederek, "Tembellik, bağımlılıkların en kötülerinden bir tanesi. Biz insanları harekete geçirmek için yürüyüş ve festival düzenledik. Kahvehanelerdeki ve sokaktaki halkı yürüyüşümüze davet ettik. Çok güzel bir katılım sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.





