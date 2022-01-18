Rize'de kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

RİZE (AA) - Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve meteorolojiden alınan son tahminlere göre hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla yarın il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesinin, hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Öğrencilere de seslenen Çeber, şunları kaydetti:

"Sevgili atmacalarım, yoğunluktan 2 gündür mesajlara bakamıyorum. Neler olmuş neler. İlçelerimizin farklı hava durumları nedeniyle verdikleri farklı tatil kararlarına sevinenler, üzülenler, kayanlar, düşenler, donanlar. Bazılarınızın üzüldüğünü gördüm şimdi ben de çok üzüldüm. Atmacalarım oy birliğiyle, en güzel değerlendirme ve yorumlarla dedi ki, '19.01.2020 Çarşamba tatil'. Valileri de dedi ki, 'Yeter ki siz isteyin.' Bakın oraya 19.01.2020 yazdım ama bu sefer yakalayan olmadı henüz. Tabii ki 19.01.2022. Karın tadını benim için de çıkarın lütfen. Sağlığınıza ve pandemi kurallarına dikkat!"

