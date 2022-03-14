YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Rize'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

14.03.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

RİZE (AA) - Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildiği hatırlatıldı.

Kar yağışının devam ettiği, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi olduğu vurgulanan açıklamada, "İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 15 Mart 2022 Salı günü de ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çay üreticileri gübreleme konusunda bilinçlendiriliyorÇay üreticileri gübreleme konusunda bilinçlendiriliyor
Trabzon'da dumandan zehirlenen kişi öldüTrabzon'da dumandan zehirlenen kişi öldü
Ağrı Dağı'nın "esrarengiz fare"leri baharın gelişiyle yuvalarından çıktıAğrı Dağı'nın "esrarengiz fare"leri baharın gelişiyle yuvalarından çıktı
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 14 Mart Pazartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:25
Öğle
12:32
İkindi
15:51
Akşam
18:30
Yatsı
19:49
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tüyler ürperten video! Eğer Putin Fransa’ya saldırırsa...

Tüyler ürperten video! Eğer Putin Fransa’ya saldırırsa...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Göğüs estetiklerini eleştirdi! “Ayak parmaklarımı göremiyorum”

Göğüs estetiklerini eleştirdi! “Ayak parmaklarımı göremiyorum”

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.