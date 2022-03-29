Rize'de karla mücadele ekipleri ayı ile karşılaştı

RİZE (AA) - Rize'de karla mücadele eden İl Özel İdaresi ekipleri ayı ile karşılaştı.

İl genelinde yayla yollarında karla mücadeleyi sürdüren ekipler, İkizdere ilçesi Cimil Grup Yolu'nda çalıştıkları sırada bir ayı gördü.

Bir süre çalışmaya ara veren görevliler, ayının bölgeden uzaklaşmasını bekledi. Dereden karşıya geçen hayvan, bir süre bekledikten sonra bölgeden uzaklaştı. Ekipler daha sonra çalışmalarını sürdürdü.

İl Özel İdaresi görevlileri, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.



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