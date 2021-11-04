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Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

04.11.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

RİZE (AA) - Rize'de kaybolan kadının, evinden 400 metre uzaklıktaki çaylık arazide cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Küçükçayır köyünde yaşayan Ayşe Memişoğlu'nun (83) sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınmaması üzerine yakınları jandarmaya bilgi verdi.

Jandarma ekipleri ve köylüler tarafından yapılan arama çalışması sonucu Memişoğlu'nun cansız bedeni, evinden 400 metre uzaklıktaki çaylık arazide yerde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Memişoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Memişoğlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

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