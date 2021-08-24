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Rize'de Kovid-19 karantinasını ihlal eden 24 kişi yurda yerleştirildi

24.08.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de Kovid-19 karantinasını ihlal eden 24 kişi yurda yerleştirildi

RİZE (AA) - Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 24 kişi yurt ve otellere yerleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen HES kodu denetimlerinde, karantinada olması gereken 24 kişi tespit edildi.

Karantina kurallarını ihlal ettikleri için haklarında adli ve idari işlem yapılan 24 kişi, 112 sağlık ve filyasyon ekiplerine teslim edilerek, ücretlerini kendileri ödemek üzere belirlenen yurt ve otellerde karantina altına alındı.

Toplum sağlığının korunması adına denetimlerin artarak yoğun şekilde kararlılıkla devam edeceği belirtilen açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızı bir kez daha aşı olmaya, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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