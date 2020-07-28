YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de Kovid-19 kurallarına uymayan plaj işletmecilerine idari para cezası

Rize'de Kovid-19 kurallarına uymayan plaj işletmecilerine idari para cezası

RİZE HABERLERİ  | 28.07.2020 18:46 | Son Güncelleme

Vali Kemal Çeber: - "Kurallara hiçe sayan işletmelere de gerekli idari para cezaları uyguluyoruz ve bundan sonrada tespit edeceğimiz ihmallere hiç müsemma göstermeden gerekli yaptırımları uygulayacağız. Çünkü biz halkımızın sağlığını önemsiyoruz"

RİZE (AA) - Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kullanımına uymayan plaj işletmecilerine idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çayeli ilçesinde faaliyet gösteren, Kovid-19 salgını kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan ve toplum sağlığını hiçe sayarak köpük partili aktiviteler organize ederek plaja gelen misafirlerin horon oynamasına izin veren plaj işletmecilerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Vali Kemal Çeber, yeni dönem "kontrollü sosyal hayat" sürecinde mesafe, maske ve hijyen kuralları konusunda çok hassas davranılması gerektiğini vurguladı.

Çeber, il genelinde vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde ve sahil kesimlerinde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılara sıklıkla devam ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinin yaşandığı şu günlerde halkımızın sağlığını korumak, bulaş riskini en aza indirmek için büyük çabalar harcıyoruz. Tüm bu çabamıza rağmen kurallara hiçe sayan işletmelere de gerekli idari para cezaları uyguluyoruz ve bundan sonrada tespit edeceğimiz ihmallere hiç müsemma göstermeden gerekli yaptırımları uygulayacağız. Çünkü biz halkımızın sağlığını önemsiyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Doğumdan 8 ay sonra podyumda! Doğumdan 8 ay sonra podyumda!
Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Pazarın gözdesi Şampiyon satılmazsa, arenaya çıkacak

Pazarın gözdesi Şampiyon satılmazsa, arenaya çıkacak

Çat ve Sultansuyu barajları çiftçiyi güldürdü

Çat ve Sultansuyu barajları çiftçiyi güldürdü

71 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

71 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Burhaniye’de bedava bıçak bileme yapıyor

Burhaniye’de bedava bıçak bileme yapıyor

Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı

Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı

Lapseki Belediyesi işçilerine yüzde 20 zam

Lapseki Belediyesi işçilerine yüzde 20 zam

Rize Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:17
Sabah
05:03
Öğle
12:29
İkindi
16:25
Akşam
19:46
Yatsı
21:25

Rize Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

İsmailoğlu Eczanesi
Merkez
Kudret Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Ardesen
Merkez Eczanesi
Cayeli
Halk Eczanesi
Findikli
Coşkun Eczanesi
Kalkandere
Pazar Eczanesi
Pazar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

GÜNCELLEME - Rize-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

GÜNCELLEME - Rize-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.