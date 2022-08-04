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Rize'de mahalleye inen ayı görüntülendi

04.08.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de mahalleye inen ayı görüntülendi

RİZE (AA) - Rize'de mahalleye inen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkeze bağlı Fener Mahallesi'ne gece geç saatlerde inen ayı, bir süre çevrede yiyecek aradı.

Durumu fark eden vatandaşların evlerinden cep telefonuyla görüntülediği ayı, çevrede gezindikten sonra gözden kayboldu.

Aynı mahallede ayıyı fark eden bir vatandaş ise Rize Orman İşletme Müdürlüğünü arayıp ayıyla arasında 100 metre olduğunu belirterek, "Ne yapalım buna, yemek mi verelim?" diye sordu.

Aç kalan ayıların son günlerde yiyecek bulmak için sık sık yerleşim yerlerine kadar indikleri görülmeye başladı.

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