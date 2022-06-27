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Rize'de midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

27.06.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Rize'de midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nda, F.T'nin kullandığı 08 AAZ 090 plakalı midibüs ile Recep Kanbur idaresindeki 53 EF 236 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Rize'de midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Rize

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