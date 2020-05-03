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Rize'de muhtar ve eşinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan akrabası da hayatını kaybetti

RİZE HABERLERİ  | 03.05.2020 11:32 | Son Güncelleme

Rize'de muhtar ve eşinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan akrabası da hayatını kaybetti

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde muhtar ve eşinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan kişi de yaşamını yitirdi.

Şehitlik köyü muhtarı Osman Dalyanoğlu ile akrabası H.D. (47) arasında çıkan kavgada, silahla vurularak yaralanan Şerife Dalyanoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şehitlik köyü muhtarı Osman Dalyanoğlu (51) ile arazi anlaşmazlığı yaşadığı iddia edilen akrabası H.D. (47) arasında dün kavga çıkmıştı. H.D, tabancayla Osman, eşi Bahriye ve akrabaları Şerife Dalyanoğlu'na ateş etmişti.

Çift olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Şerife Dalyanoğlu tedavi altına alınmıştı.

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Muhtar Pazar Rize Silahlı Kavga

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