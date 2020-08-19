YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de muhtarlar, apartman ve site yöneticileri izolasyon denetimi yapacak

Rize'de muhtarlar, apartman ve site yöneticileri izolasyon denetimi yapacak

RİZE HABERLERİ  | 19.08.2020 12:47 | Son Güncelleme

Rize'de muhtarlar, apartman ve site yöneticileri izolasyon denetimi yapacak

RİZE (AA) - Rize'de köy, mahalle muhtarları ve azaları ile apartman ve site yöneticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif hasta ve temaslılarının ev izolasyonuna uyup uymadıklarını kontrol edecekler.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında toplanarak Kovid-19 salgınını önlemeye yönelik yeni kararlar aldığı belirtildi.

Kovid-19 vakalarının yayılma hızının artması üzerine, süreci tamamen ve etkin şekilde kontrol altına alabilmek amacıyla bazı kararlar alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde, tüm köyler ve şehir merkezi dışındaki mahallelerde tespit edilen Kovid-19 pozitif hasta ve temaslıları, mahalle, köy muhtarı ve gerekli gördüğü azalarca 14 gün boyunca günlük olarak evlerinde izolasyona uyup uymadıkları kontrol edilecektir. Bu süreçte kendilerine verilecek denetim formunu eksiksiz doldurmaktan sorumludurlar. Karantina tedbirlerine uymayan ve yerinde bulunmayan her bir vatandaş derhal 155, 156 nolu telefonlara bildirilecektir."

Açıklamada, şehir ve ilçe merkezlerinde bulunan tüm site ve apartman yöneticilerinin de Sağlık Müdürlüğü ekiplerince verilecek eğitimin akabinde site ve apartmanlarında bulunan tüm Kovid-19 pozitif hasta ve temaslılarını günlük olarak evlerinde takip edecekleri, izolasyon kurallarına uyup uymadıklarını kontrol edecekleri vurgulandı.

Mahalle muhtarlarının da özellikle site ve apartman dışındaki müstakil konutlarda ikamet eden Kovid-19 pozitif ve temaslıların takiplerinden aynı şekilde sorumlu olacakları belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşk orucunu bozdu! Aşk orucunu bozdu!
'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar 'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Rize Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:25
Öğle
12:27
İkindi
16:14
Akşam
19:18
Yatsı
20:47

Rize Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Hayat Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Ardesen
Ağaran Eczanesi
Cayeli
Halk Eczanesi
Findikli
Şifa Eczanesi
Kalkandere
Ardeşen Eczanesi
Pazar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Pazar Ziraat Odası'ndan Ücretsiz Toprak Analizi

Pazar Ziraat Odası'ndan Ücretsiz Toprak Analizi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.