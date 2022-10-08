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Rize'de narkotik denetiminde yakalanan 3 zanlı tutuklandı

08.10.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de narkotik denetiminde yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Rize'de narkotik denetiminde yakalanan 3 zanlı tutuklandı

RİZE (AA) - Rize'de narkotik alan denetimi uygulamasında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, bir otomobilde yaptıkları aramada valizde, başka bir araçta ise yedek lastik içine saklanmış toplam 186,36 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

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