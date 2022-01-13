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Rize'de okul yakınındaki yamaç, kaya düşme riskine karşı çelik ağla örülüyor

13.01.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de okul yakınındaki yamaç, kaya düşme riskine karşı çelik ağla örülüyor

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesi Köprüköy köyündeki ilkokul ve ortaokul binası yakınındaki yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik yamaca, kaya düşme riskine karşı çelik ağ örülüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2 yıl önce Köprüköy İlkokul ve Ortaokulu bahçesine yamaçlardan kaya düşmesinin öğrenciler, okul personeli ve veliler için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle eğitime ara verildi.

Kovid-19 salgını sürecinde yüz yüze eğitim gerçekleştirilen okulun öğrenci ve personeli, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Ardeşen İMKB İlkokul ve Ortaokulu binasının 2. katına taşındı.

İl Özel İdaresi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince hazırlanan teknik raporlar ve Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının görüşüyle okulun etrafının çelik ağlarla örülmesine karar verildi.

Yapılan ihalenin ardından 3 bin 500 metrekarelik yamaçta çalışmalara başladı. Alanın büyük bölümü çelik tel örgülerle kaplanırken çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, AA muhabirine, bölgede meydana gelen kaya kopmaları nedeniyle okulun geçici olarak taşınarak onarım sürecine girdiğini söyledi.

İl Özel İdaresi tarafından 14 Eylül 2021'de ihalenin yapıldığını ve çalışmalara başlandığını belirten Emen, şunları kaydetti:

"Kaya şev ıslahı yapım işinde yüzde 80 gerçekleşmeyle sona gelinmiştir. İkinci döneme yetiştirilmeye çalışılan okulumuz yaklaşık 2 yıl kapalı kaldığından kısmi onarım ihtiyacı oluşmuştur. Onarım eksikliklerini gidermek üzere ilgili idarelerle çalışmalar başlatılmış olup kaya ıslahı tamamlanıncaya kadar okulumuz eğitim öğretime hazır hale getirilecektir."

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