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Rize'de öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Pala'nın katil zanlısının yargılanmasına devam edildi

24.06.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Pala'nın katil zanlısının yargılanmasına devam edildi

RİZE (AA) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 15 Nisan 2020'de çalıştığı öğretmenevinde Gamze Pala'yı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Savaş Dalançıkar, SEGBİS sistemiyle katıldı.

Duruşmada, Gamze Pala'nın kardeşi Tülay Pala, ailesi, yakınları ve ailenin avukatları ile sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, sanık Dalançıkar'ın cezai ehliyet raporu sunuldu. Dalançıkar, cezai ehliyeti tam çıktığı açıklanan rapora ilişkin soruya, "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

Sanık müdafi avukatı Ali Sürmen, rapora itiraz ederek, "Müvekkilim halihazırda akıl sağlığına ilişkin birtakım ilaçlar kullandığından, bu rapor esnasında ilaçların etkisi altındadır. Bu haliyle verilen rapor yetersizdir. Yeniden Adli Tıp Kurumu raporu aldırılsın." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının Adli Tıp Kurumu raporuna ilişkin itirazlarını reddedip, Savaş Dalançıkar'ın tutukluk halinin devamına, akıl ruh sağlığıyla ilgili raporun aslının 4'üncü ATK İhtisas Kurulu'ndan dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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