Rize'de ormanda ağaç kesen yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde Gürcistan uyruklu 5 kişi ormanda ağaç keserken yakalandı.

Tunca beldesine bağlı Şenyuva Mahallesi'nde tapulu arazideki ormanlık alanda yabancı uyruklu kişilerin ağaç kestiğini görenler durumu jandarmaya ihbar etti.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili Mindia D, Koba D, Rati G, Otari B. ve Xatuna B'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mindia D, Rati G. ve Otari B. çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı, yurda kaçak girdikleri belirlenen Koba D. ile Xatuna B. sınır dışı edildi.



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