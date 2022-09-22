Rize'de otomobile gizlenen 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

RİZE (AA) - Rize'de otomobile gizlenmiş 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Alipaşa uygulama noktasında, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, arka lastiklerin aks kesişimine gizlenmiş torbalar içerisinde 15 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobildeki 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri savcılıkça adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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