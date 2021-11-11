YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Rize'de otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

11.11.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

RİZE (AA) - Rize'de otomobilin çarptığı 9 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Taşlıdere Mahallesi Hopa yolunda ilerleyen Y.B. yönetimindeki 53 AAD 023 plakalı otomobil, aniden yola çıkan Kübra Kıdal'a çarptı.

Kazada yaralanan Kıdal, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda araçlar için yeşil ışık yandığı anda küçük kızın koşarak yola girdiği ve otomobilin sağ ön tamponuna çarparak altında kaldığı, otomobildeki kişinin sürücüyü indirerek aracı geri aldığı ve çevredekilerin çocuğa yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşı olmayı reddeden hamile kadın, komadayken doğum yaptıAşı olmayı reddeden hamile kadın, komadayken doğum yaptı
PARTNER Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı
AK Partili Yazıcı ve Akbaşoğlu, Rize'de konuştu:AK Partili Yazıcı ve Akbaşoğlu, Rize'de konuştu:
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Rize

Rize Namaz Vakitleri 11 Kasım Perşembe

İmsak
05:26
Sabah
06:54
Öğle
12:07
İkindi
14:46
Akşam
17:10
Yatsı
18:33

Rize Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Perşembe

İbni Sina Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.