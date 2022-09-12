YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Rize'de otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

12.09.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Rize'de otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

RİZE (AA) - Rize'de otomobilin lastiğinin içine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Yapılan aramada aracın yedek lastiğinin içine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 130 fişek ele geçirildi.

Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Heyelanlarda Erken Uyarı Sistemi Eğitimi" programına katıldıAFAD Başkanı Yunus Sezer, "Heyelanlarda Erken Uyarı Sistemi Eğitimi" programına katıldı
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi bulunduGÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu
GÜNCELLEME - İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGÜNCELLEME - İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Rize tabanca

Rize Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
04:21
Sabah
05:48
Öğle
12:19
İkindi
15:52
Akşam
18:41
Yatsı
20:02
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.