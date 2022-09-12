Rize'de otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

RİZE (AA) - Rize'de otomobilin lastiğinin içine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Yapılan aramada aracın yedek lastiğinin içine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 130 fişek ele geçirildi.

Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alındı.



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