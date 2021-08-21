YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de rafting yaparken akıntıya kapılan genç kızı jandarma kurtardı

Rize'de rafting yaparken akıntıya kapılan genç kızı jandarma kurtardı

21.08.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de rafting yaparken akıntıya kapılan genç kızı jandarma kurtardı

RİZE (AA) - Rize'de rafting yaparken botun devrilmesi nedeniyle akıntıya kapılan genç kız, jandarma tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nde rafting yapan 5 kişi botun devrilmesi sonucu suya düştü.

Bu kişilerden 3'ü, beraberlerindeki profesyonel rafting sporcusu tarafından kurtarıldı, 17 yaşındaki genç kız ise akıntıya kapıldı.

Fırtına Deresi'nde bir süre sürüklenen genç kız, suya giren jandarma tarafından kıyıya çıkartıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç kız, tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya bu kareyle sarsıldı! "Gerçekleri görün"Dünya bu kareyle sarsıldı! "Gerçekleri görün"
PARTNERHapishanede yasak aşk! Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyanla yakalandıHapishanede yasak aşk! Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyanla yakalandı
Rize'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastıRize'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:27
Öğle
12:26
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:44

Rize Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cumartesi

Fakülte Eczanesi
Merkez
Fakülte Eczanesi
Merkez
Fakülte Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ankara'da iki ahşap ev ve bir tahıl ambarı yandı

Ankara'da iki ahşap ev ve bir tahıl ambarı yandı

Taşların altına sıkışan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Taşların altına sıkışan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Türk Telekom fiber interneti ev telefonuyla daha avantajlı hala getiriyor

Türk Telekom fiber interneti ev telefonuyla daha avantajlı hala getiriyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.