Rize'de serinlemek için denize giren Afganistanlı boğuldu

RİZE (AA) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde denize giren Afganistan uyruklu boğuldu.

Merkez Mahallesi mevkisinde serinlemek için denize giren Afganistanlı Yusuf Habib (24), bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Rize Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi, Sahil Güvenlik ve Emniyet Timleri (SAGET) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 kilometrelik alanda yürütülen bir saatlik arama çalışması sonucu dalgıç polisler, Afganistanlı gencin cesedine ulaştı.

Yusuf Habib'in cesedinin, otopsinin ardından ülkesine gönderileceği belirtildi.



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