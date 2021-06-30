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Rize'de serinlemek için denize giren çocuk boğuldu

30.06.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de serinlemek için denize giren çocuk boğuldu

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde serinlemek için denize giren çocuk boğuldu.

Hamidiye Mahallesi mevkisinde serinlemek için arkadaşlarıyla denize giren Yunus Emre Tutan (15), bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye, güvenlik güçleri, 112 Acil servis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından Tutan'ın cesedine ulaştı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Tutan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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