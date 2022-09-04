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Rize'de şiddetli yağış etkili oluyor

04.09.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl genelinde 15 köy yolunda toprak kayması yaşandı, Ayder yaylasına dolu yağdı

RİZE (AA) - Rize'de etkili olan yağış nedeniyle 15 köy yolunda toprak kayması meydana geldi.

Rize Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, şiddetli yağış sonrasında Çayeli'nde 7, Pazar'da 3, Ardeşen'de 2, Hemşin, Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerinde 1'er köy olmak üzere toplamda 15 köy yolunda ufak çaplı toprak kayması yaşandığı belirtildi.

Ekiplerin toprak kayması yaşanan bölgelerde gerekli müdahaleyi yaparak yolları ulaşıma açtığı kaydedildi.

Öte yandan, Rize merkez ve Derepazarı ilçesinde iki binanın alt katını su bastı, belediye ekipleri gerekli müdahalelerde bulundu.

Rize Valiliği, yaptığı açıklamada, Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Merkezi değerlendirmelerine göre, bugün erken saatlerde başlayan yağışların Pazar'da metrekareye 100, Ardeşen'de 110, Fındıklı'da 125 kilogram olarak beklendiğini, yağışların yarında davam edeceğini belirtti.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan 8 ayrı ekip ise şiddetli yağış beklenen ilçelere yerleştirildi.

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