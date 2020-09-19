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Rize'de şiddetli yağış ve heyelan

RİZE HABERLERİ  | 19.09.2020 14:06 | Son Güncelleme

Çayeli ilçesinde heyelan nedeniyle bazı mahalle yollarında kopmalar meydana geldi, Ardeşen ilçesinde ise dere taştı

RİZE (AA) - Rize'de şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Çayeli ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından, Aşıklar ve Sefalı köyleri ile Liman Mahallesi'ndeki bazı yollarda heyelan nedeniyle kopmalar meydana geldi.

Belediye ve Özel İdare ekipleri, heyelan oluşan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede bulunan Ağaran Şelalesi de şiddetli yağış nedeniyle taştı.

Ardeşen ilçesine bağlı Kaçkar köyünden geçen dere ise su seviyesinin yükselmesi sonucu taştı.

Köyün içine kadar ulaşan su nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Bazı vatandaşların evlerinden ayrılarak güvenli bölgede bir süre bekledikleri öğrenildi.

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