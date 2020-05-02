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Rize'de silahlı kavgada muhtar ve eşi öldü, bir kişi de yaralandı

RİZE HABERLERİ  | 02.05.2020 16:43 | Son Güncelleme

Rize'de silahlı kavgada muhtar ve eşi öldü, bir kişi de yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde silahlı kavgada muhtar ve eşi öldü, akrabası yaralandı.

İlçeye bağlı Şehitlik köyü muhtarı Osman Dalyanoğlu (51) ile arazi anlaşmazlığı yaşadığı iddia edilen akrabası H.D. (47) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, tabancayla Osman, eşi Bahriye ve akrabaları Şerife Dalyanoğlu'na ateş etti.

Karı koca olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Şerife Dalyanoğlu ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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