Rize'de sivil toplum kuruluşlarından İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek

RİZE (AA) - Rize'de bazı sivil toplum kuruluşları, İyidere ilçesinde yapılacak lojistik merkezin inşasında kullanılmak üzere İkizdere ilçesinde açılacak Cevizlik Taş Ocağına destek verdiklerini bildirdi.

Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, İkizdere Ziraat Odası temsilcisinin yanı sıra taş ocağına destek veren 158 muhtar adına İkizdere Muhtarlar Derneği ile Rize Muhtarlar Derneğinden 18 kişi, ocağın yapılacağı alana geldi.

Burada basın açıklaması yapan Yazıcı, devletin çevreci olduğunu, lojistik merkezi ile ilgili bilgi kirliliği olduğunu, bu nedenle İnşaat Mühendisleri Odası olarak açıklama yapmak zorunda hissettiklerini söyledi.

Lojistik merkezin 7 yıldır çalışması devam eden, son 2 yıldır kesinleşip yatırıma alınan bir devlet yatırımı olduğunu belirten Yazıcı, salgın dönemindeki zor ekonomik şartlarda bu yatırımın yapılmaya başlanmasının taktire şayan olduğunu dile getirdi.

Yazıcı, "Bazı yatırımlar doğaya ve çevreye zarar verebilir. Bu etki ve zararlar devlet güvencesi ile düzeltilebilir. Öncellikle devlete güven duymayı, güven tesisini yeniden sağlamamız gerekiyor. Bu yörede denize uygun taş tipi için devlet yetkilileri araştırma yaptı, 7 uygun yer buldular. Fakat 16,5 milyon ton taş gerekli olduğu için tek uygun rezerv burada tespit edildi. Devlet en minimum tahribatı seçmiş durumdadır." diye konuştu.