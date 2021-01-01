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Rize’de sokaklarda sessizlik hakim

RİZE HABERLERİ  | 01.01.2021 02:20 | Son Güncelleme

Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Rize’de sokaklar yıl başı gecesi de boş kaldı.31 Aralık Perşembe günü saat 21.00 itibariyle başlayarak ve 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00’e kadar sürecek olan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Rize’de sokaklar yıl başı gecesinde de boş kaldı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Rize’de sokaklar yıl başı gecesi de boş kaldı.
31 Aralık Perşembe günü saat 21.00 itibariyle başlayarak ve 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00’e kadar sürecek olan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Rize’de sokaklar yıl başı gecesinde de boş kaldı. Cadde, sokak, meydanlar ve parklarda sessizliğin hakim olduğu Rize’de güvenlik güçleri aralıksız olarak denetimlerini sürdürdü. Bekçiler ve polis ekipleri cadde ve sokaklarda devriyeler atarken, kontrol noktalarında da araçlar durdurularak izin belgesi soruldu. Jandarma bölgelerinde ise İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler devriye atarak denetimlerini sürdürürken Rizelilerin genel olarak kısıtlama kurallarına uyduğu görüldü.

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Rize Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:04
Sabah
07:36
Öğle
12:26
İkindi
14:46
Akşam
17:07
Yatsı
18:33

Rize Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Kudret Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Ardesen
Şifa Eczanesi
Cayeli
Deniz Eczanesi
Findikli
Coşkun Eczanesi
Kalkandere
Derman Eczanesi
Pazar
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