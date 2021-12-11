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Rize'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

11.12.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Rize'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Fındıklı geçiş kavşağında Jumber A. idaresindeki TF611FT plakalı tır, Ahmet Dereci'nin (63) kullandığı 34 KAN 56 plakalı otomobille çarpıştı.

Bariyer ve yön levhalarına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Dereci, kaldırıldığı Fındıklı Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Emine Dereci (44) ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yeşil ışık yanınca hareket eden Dereci kullandığı otomobil ile kırmızı ışık ihlali yapan tırın çarpıştığı anlar yer alıyor.

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