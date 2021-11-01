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Rize'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin şoförü hayatını kaybetti

01.11.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin şoförü hayatını kaybetti

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde, uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ahmet Dervişoğlu idaresindeki 14 KN 134 plakalı kamyonet, Irmak Köyü Kaynaklı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Dervişoğlu'nun, kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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