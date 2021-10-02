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Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

02.10.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Gürgenli köyünde Hint keneviri ekimi ve uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik istihbarat ulaştı.

Belirlenen adresteki ev ve eklentilerine düzenlenen operasyonda, 11 kök Hint keneviri, 684 gram esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ile avlanması yasak olan 2 örümcek kuşu ve 1 saka kuşu ile kullanılmış uyuşturucu madde malzemeleri ele geçirildi.

Narkotik dedektör köpeği "Atak"ın da yer aldığı operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

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