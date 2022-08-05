Rize'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

RİZE (AA) - Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalkandere ilçesine bağlı Dülgerli köyünde Hint keneviri ekimi ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör, 96 tabanca fişeği, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ve folyosu, 200 gram esrar, 34 kök kenevir bitkisi ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Üç kişi gözaltına alındı.
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