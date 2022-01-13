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Rize'de varil içinde bulunan 3 yavru kediden 2'si kurtarıldı

13.01.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de varil içinde bulunan 3 yavru kediden 2'si kurtarıldı

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde, makine yağı dolu varil içinde bulunan 3 yavru kediden biri telef oldu, 2'sinin tedavisi sürüyor.

İlçeye bağlı Kirazlık Mahallesi Liman mevkisinde, makine yağı bulunan varilin içerisinden kedi sesleri geldiğini duyan vatandaşlar, Pazar Belediyesi ekiplerine bilgi verdi.

Bölgeye giden ekipler, varilin içerisindeki 3 yavru kediyi bulundukları yerden aldı.

Belediye bünyesinde hizmet veren rehabilitasyon merkezine getirilen kedilerden biri kurtarılamadı, diğer 2'si tedavi altına alındı.

Pazar Belediyesi veterineri Bahar Banko Ayaz, gazetecilere, 3 yavru kedinin üzerlerine yapışan yanmış yağdan arındırıldığını ve bakımlarının yapıldığını söyledi.

Getirildiklerinde kedilerin durumunun ağır olduğunu belirten Ayaz, "Bu nedenle temizlik işlemi zor geçti. Bu süreçte birini maalesef kaybettik ama diğer ikisinin durumu gayet iyi. Tedavileri devam ediyor, bir haftalık tedavi süreçleri olacak." dedi.

Ayaz, yavruların annesinin bulundukları yerde olduğunu ifade ederek, kedileri, doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için tedavilerinin ardından aldıkları yere bırakacaklarını kaydetti.

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