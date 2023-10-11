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Rize’de yabancı uyruklu kadınların iç çamaşırından metamfetamin çıktı

11.10.2023 12:05 | Son Güncelleme:
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Rize’de Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kente gelen yabancı uyruklu kadınların iç çamaşırlarında metamfetamin yakaladı.

Rize’de yabancı uyruklu kadınların iç çamaşırından metamfetamin çıktı

Rize Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaların ardından şehre uyuşturucu madde getireceği öğrenilen şahıslar için operasyon gerçekleştirdi. Kent merkezinde durdurulan 3 yabancı uyruklu şahsın üzerinde arama yapıldı. Arama yapılan kadınların iç çamaşır kısımlarında kapsül şeklinde ambalajlanmış halde Metamfetamin Maddesi ele geçirildi. Emniyet güçlerinin şüphe üzerine şahısların beden muayenesi için hastaneye intikal ettirilmiş olup hastanede yapılan araştırmada M.G. isimli şahsın bağırsak ve makat kısmında ambalajlanmış kapsüller halinde Metamfetamin Maddesi çıkarıldı.

Yapılan aramalarda yabancı uyruklu 3 kadından 10 parça halinde kapsül şeklinde 868,91 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili P.E., R.P. ve M.G. isimli şahıslar mahkemeye sevk edildi. 3 şahısta mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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