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Rize'de yaylacılar, karın ardından köylere dönüş hazırlığına başlarken Meteoroloji "sarı" uyarı verdi

25.09.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de yaylacılar, karın ardından köylere dönüş hazırlığına başlarken Meteoroloji "sarı" uyarı verdi

RİZE (AA) - Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan karın ardından yaylalarda bulunan vatandaşlar, köylere dönüş için hazırlıklara başladı.

İlkbaharda yaylalara göç edenlerin büyük bölümü, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile bu zamana kadar köylere dönmemeyi tercih etti.

Bölgede son günlerde havaların hızla soğuması ve karın etkili olmasıyla Çamlıhemşin ilçesinde bazı yaylacılar, daha alçak rakımlı köylere inmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada ise Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, Rize için "sarı" uyarı verildiği duyuruldu.

Açıklamada, 2 bin metre üzeri yüksek kesimlerde yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği vurgulandı.

Yağışın, yarın sabahın ilk saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

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