Rize'de yoldan çıkarak taşlara takılı kalan kamyonetten atlayan sürücü öldü

RİZE (AA) - Rize'nin Güneysu ilçesinde yoldan çıkan kamyonetten atlayan sürücü yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Gürgen köyünde Abdurrahman Pehlivan (65) yönetimindeki kamyonet, seyir halindeyken yoldan çıktı.

Uçuruma yuvarlanmadan yol kenarındaki taşlara takılı kalan kamyonetteki sürücü, araçtan çıkarak taşlık bölgeye atladı.

Ağır yaralanan Pehlivan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Pehlivan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



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