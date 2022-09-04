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Rize'de yoldan çıkarak taşlara takılı kalan kamyonetten atlayan sürücü öldü

04.09.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de yoldan çıkarak taşlara takılı kalan kamyonetten atlayan sürücü öldü

Rize'de yoldan çıkarak taşlara takılı kalan kamyonetten atlayan sürücü öldü

RİZE (AA) - Rize'nin Güneysu ilçesinde yoldan çıkan kamyonetten atlayan sürücü yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Gürgen köyünde Abdurrahman Pehlivan (65) yönetimindeki kamyonet, seyir halindeyken yoldan çıktı.

Uçuruma yuvarlanmadan yol kenarındaki taşlara takılı kalan kamyonetteki sürücü, araçtan çıkarak taşlık bölgeye atladı.

Ağır yaralanan Pehlivan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Pehlivan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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