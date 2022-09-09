Rize'de yöresel kıyafetler defilesi düzenlendi

RİZE (AA) - Rize'de, "Sandıktan Sahneye Rize'nin Yöresel Kıyafetleri Projesi" kapsamında hazırlanan kıyafetler düzenlenen defile ile tanıtıldı.

Doğu Karadeniz Pazar Kadın Girişimciler Derneğince (DOKKA-DER), Pazar ilçesindeki Kız Kulesi'nin karşısında gerçekleştirilen defilede, kentin tarihi kıyafetleri ile birlikte Rize bezinden yapılan modern kıyafetler 8 kadın, 4'er erkek ve çocuk tarafından sergilendi.

Toplam 52 kıyafetin sergilendiği etkinlik, katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Defilede, 62 yaşındaki Semahat Demir'in kırmızı renkteki çiçekli gelinliği giyerek tanıttığı kıyafet, izleyicilerden alkış aldı.

DOKKA-DER Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Taşkın, gazetecilere, bir yıllık proje olduğunu söyledi.

Bir yılın sonunda bugün finalini gerçekleştirdiklerini ifade eden Taşkın, "Feretiko kumaşından tasarım kıyafetler sergiledik. En önemli yöresel kıyafetlerimiz unutulmaya yüz tutmuş, 80,100,150 yıllık orijinal kıyafetlerin aynısını birebir diktik. Bilinmeyenleri üç ay boyunca köy köy ilçelerimizi gezerek araştırdık. Sonrasına orijinal bir dikim yerine getirerek bugün defilemizi gerçekleştirdik. Defile çok yoğun bir ilgi gördü." dedi.

150 yıllık tarihi gelinlik ile defileye katılan Semahat Demirci ise "Eskiden beyaz gelinlik yoktu bunu giyerlerdi. Babaannelerimizin sandığından torundan toruna şekilde bunu saklayarak bu zamana getirdiler. Nesilden nesille aktarılmış. Eskiden gelinliği olmayanlara onarıp bunu giydirirlerdi. Eskiden bu gelinliği giyerek gelinler ata oturup giderlerdi. O yüzden çok değerli bir gelinlik." diye konuştu.

Etkinliğe, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, Vali Kemal Çeber'in eşi Neslihan Ayan Çeber, AK Parti İl Başkanı İshak Alim ile diğer davetliler ve vatandaşlar katıldı.

