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Rize'de yüz yüze eğitime kar engeli

16.02.2021 22:28 | Son Güncelleme:
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Rize'de yüz yüze eğitime kar engeli

RİZE (AA) - Rize'de kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kararlar aldığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Resmi ve özel tüm okullar, halk eğitimi merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar, motorlu taşıt sürücü kursları, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Şubat 2021 Çarşamba günü ara verilmiştir."

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamilelerin de izinli sayılacağı kaydedildi.

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İmsak
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Sabah
07:04
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Rize Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Salı

Küçükvar Eczanesi
Merkez
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Merkez
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