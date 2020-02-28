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Rize'deki bazı etkinlikler iptal edildi

RİZE HABERLERİ  | 28.02.2020 19:28 | Son Güncelleme

Rize'deki bazı etkinlikler iptal edildi

RİZE (AA) - Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle Rize'de planlanan bazı etkinlikler iptal edildi.

Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün düzenleyeceği konserin iptal edilmesini kararlaştırdı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Rize Şubesi de bugün gerçekleştirecekleri ASKON Rize Şubesi 1'inci Olağan Kongresi'ni ileri bir tarihe erteledi.

İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı da yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mart pazar günü yapılması planlanan "13. Petranboard Kayak Şenliği"nin iptal edildiğini duyurdu.

Kaymakçı, şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

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Etkinlik İdlib İptal Rize

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