Rize'deki bazı STK'lardan İkizdere'de açılması planlanan taş ocağına tepkilere ilişkin açıklama

Karşı durdukları konunun dışarıdan gelen bazı gruplar olduğuna işaret eden Peçe, "Marjinal grupların amaçlarının doğru olmaksızın sadece yöre halkını farklı bir yere kanalize edebilmek için doğrusu eylemlere çekebilmektir, amaç budur." dedi.

- "Bildiri yayımlayan baro başkanlarının hiçbiri beni aramadı"

İkizdere'deki taş ocağıyla ilgili 64 baro başkanının bildiri yayımladığını kaydeden Peçe, "Bildiriyi imzalarken burada yaşayan bir baro başkanı olarak hiçbiri beni aramadı. Sadece Niğde Barosu Başkanı aradı. Durumu anlattım ve kendisi de 'Bu durumda bu bildiriye imza koymayacağım.' dedi. Keşke diğerleri de beni arasa. Aramayan baro başkanlarının bir kısmının, aslında durumun farklı olduğunu bilmesine rağmen sırf buradaki vatandaşı eylemlere kanalize edebilmek için bu işin içine girdiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'de doğaya ve ormana en çok kimin zarar verdiğinin bütün kesimlerce bilindiğine değinen Peçe, şöyle devam etti:

"Geçmiş yıllarda PKK, çayırları bayırları yakıyor. Her zaman yapıyor, her zaman yaptığı iş. Bununla ilgili Şırnak, Hakkari, İstanbul, İzmir, Ankara Barosu, hiçbir tanesi bir imzaya yanaşmazken, bir tepki koymazken İkizdere mevzubahis olunca, Cumhurbaşkanımızın memleketi mevzubahis olunca hemen koşarak gelip bu bildiriyi imzalamaları manidar değil mi? Bununla kalmıyorlar. Bununla kalmayıp 'Sen neden imza koymadın?' diye bir de bildiri yayımlamaya çalışıyor 1260 avukat. Bu nasıl bir şey? Siz bir fikir beyan edersiniz saygı duyarım. Saygı da duyduk. Ben 'Niye istediğiniz gibi açıklama yapmıyorum.' diye 1260 avukatın imza toplaması demokratik bir şey midir? Burada bir yanlış var ve yanlışı sürükleyen kesimlerin amaçları ortada."